Passage en revue ~ Estelle Danière Salle des fêtes, 15 janvier 2022, Le Bailleul.

Passage en revue ~ Estelle Danière

Salle des fêtes, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

Prenant comme point de départ son passé de meneuse de revue aux Folies Bergère, Estelle Danière nous convie dans les coulisses de sa vie de femme et d’artiste. Entre chansons, danses et intermèdes parlés, elle nous dévoile son histoire, de ses rêves de petite fille à l’amour profond qu’elle porte à son métier. Impertinente et bouleversante, l’artiste présente tour à tour le visage de la chanteuse sensible, de la danseuse aguerrie et de la comédienne intense. À l’image de ce kaléidoscope émotionnel, le répertoire vogue entre Gainsbourg, Prévert, Nougaro, Zizi Jeanmaire et l’univers de Broadway. Accompagnée par le pianiste Patrick Laviosa, Estelle Danière réalise avec charme et élégance, une sorte d’effeuillage musical et textuel, pour ainsi dire ! Une confession vraie et sincère d’une artiste à (re)découvrir. ### Distribution **Un spectacle musical imaginé par** Estelle Danière et Flannan Obé **Avec** Estelle Danière, Philippe Brocard (piano) **Lumières** Jacques Rouveyrollis, Jessica Duclos **Costumes Jean-François Castaing** **Décors** Christian Vallat ### Soutien **Production** PulsArt

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif enfant : 8 €

Passage en revue est un hommage au cabaret et au music-hall, mais pas seulement !

Salle des fêtes 72200 Le Bailleul Le Bailleul Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T21:40:00