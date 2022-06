Passage en calèche du saint Nicolas Turckheim, 3 décembre 2022, Turckheim.

Passage en calèche du saint Nicolas Turckheim

2022-12-03 16:15:00 – 2022-12-03 17:15:00

Turckheim 68230

St Nicolas sillonnera les rues de la Ville en calèche et distribuera bonbons et friandises aux enfants sages. Hans Trapp sermonnera un peu les plus turbulents, mais St-Nicolas ne les oubliera pas dans sa généreuse distribution!

+33 3 89 27 10 49

Turckheim

