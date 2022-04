Passage du Tro Breizh sur l’Île Callot Carantec, 1 mars 2022, Carantec.

Passage du Tro Breizh sur l’Île Callot Carantec

2022-03-01 – 2022-08-06

Carantec Finistère

En route pour un grand « Tour de Bretagne » sur les Chemins du Tro Breizh ® ! Cette année, la marche historique passera par la Baie de Morlaix en empruntant les chemins suivants :

– 1er août, découverte des plus beaux enclos paroissiaux sur les pas de Saint-Milliau (via la maison mère des prêtres de Saint-Jacques, qui œuvrent à Haïti et au Brésil) ;

– 2 août, marche vers Notre-Dame de Callot, sur l’île Callot, via Carantec ;

– 3 août, marche vers la basilique mariale Notre-Dame du Folgoët ;

– 4 août, embarquement pour l’île de Batz, depuis Roscoff, sur les pas de Saint Pol Aurélien (étole du saint, monastère enfoui, lieu où il terrassa le dragon) ;

– 5 août, marche vers Saint-Thégonnec (dont l’enclos paroissial est l’un des plus visités du Finistère) ;

– 6 août, Tro Breizh des enfants, avec les adultes depuis la maison mère des prêtres de Saint Jacques, en Guiclan.

Vivez entre amis, en famille ou bien seul ce périple qui vous entraîne au cœur de l’histoire de la Bretagne entre landes sauvages, bruyères colorées, chemins creux, bords de mers à vous couper le souffle, lambeaux de brumes, menhirs

silencieux, fabuleux patrimoines, mystérieuses légendes !

secretariat@trobreiz.com +33 2 98 78 39 55 https://www.montrobreizh.bzh/fr/tro-breizh/

Carantec

