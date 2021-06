Trévou-Tréguignec Trévou-Tréguignec 22660, Trévou-Tréguignec Passage du Tour de France Trévou-Tréguignec Trévou-Tréguignec Catégories d’évènement: 22660

Trévou-Tréguignec

Passage du Tour de France Trévou-Tréguignec, 27 juin 2021-27 juin 2021, Trévou-Tréguignec. Passage du Tour de France 2021-06-27 – 2021-06-27 rue de Trestel plage de Trestel

Trévou-Tréguignec 22660 Sur la plage de Trestel installation d’un vélo géant de 40 m d’envergure réalisé avec des planches de long-board par le Comité de jumelage et le Club de surf de la commune.

Ainsi que des défis vélos sur la plage pour les enfants de 7 à 12 ans.

Vente de t-shirts Tour de France. communication@trevou-treguignec.bzh http://www.trevou-treguignec.bzh/ Sur la plage de Trestel installation d’un vélo géant de 40 m d’envergure réalisé avec des planches de long-board par le Comité de jumelage et le Club de surf de la commune.

Ainsi que des défis vélos sur la plage pour les enfants de 7 à 12 ans.

Vente de t-shirts Tour de France. dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 22660, Trévou-Tréguignec Étiquettes évènement : Autres Lieu Trévou-Tréguignec Adresse rue de Trestel plage de Trestel Ville Trévou-Tréguignec lieuville 48.82068#-3.35444