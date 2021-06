Trébeurden Trébeurden 22560, Trébeurden Passage du Tour de France Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: 22560

Trébeurden

Passage du Tour de France Trébeurden, 27 juin 2021-27 juin 2021, Trébeurden. Passage du Tour de France 2021-06-27 09:30:00 – 2021-06-27 16:00:00

Trébeurden 22560 Venez encourager les coureurs du Tour et profiter des 3 sites d’animations en collaboration avec les associations, commerces, bénévoles, Mairie et ses services ! mairie-trebeurden@orange.fr +33 2 96 15 44 00 Venez encourager les coureurs du Tour et profiter des 3 sites d’animations en collaboration avec les associations, commerces, bénévoles, Mairie et ses services ! dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 22560, Trébeurden Étiquettes évènement : Autres Lieu Trébeurden Adresse Ville Trébeurden