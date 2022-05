Passage du Tour de France Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Didier-en-Velay

Passage du Tour de France Saint-Didier-en-Velay, 16 juillet 2022, Saint-Didier-en-Velay.

2022-07-16 – 2022-07-16

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Accordéon, barbecue géant, tripes, concours de vélos décoré, Batu cada, musique brésilienne, guinguette, etc… Saint-Didier-en-Velay

