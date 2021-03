Passage du Tour de France : Etape MURET > SAINT-LARY-SOULAN COL DU PORTET, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Germ.

Passage du Tour de France : Etape MURET > SAINT-LARY-SOULAN COL DU PORTET 2021-07-14 – 2021-07-14

Germ Hautes-Pyrénées Germ

Etape 17 : LE COMMENTAIRE DE CHRISTIAN PRUDHOMME : Le Tour repartira du pied des Pyrénées pour les aborder différemment, avec cette étape à double visage, imposant du braquet sur plus de cent kilomètres avant que se dressent trois gros obstacles en enfilade : Peyresourde, Val Louron-Azet et, pour finir, les 16 km d’ascension à près de 9 % de moyenne de l’impitoyable col du Portet. Gros efforts demandés et spectacle assuré.

+33 5 62 99 95 35

