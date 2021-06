Varennes-Vauzelles Cycl'Espace Nièvre, Varennes-Vauzelles Passage du Tour de France Cycl’Espace Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Passage du Tour de France Cycl’Espace, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Varennes-Vauzelles. Passage du Tour de France

Cycl’Espace, le vendredi 2 juillet à 10:00

Le passage du Tour de France est toujours un événement et l’occasion de se rassembler tout le long du parcours. La Ville de Varennes-Vauzelles et le CCVV (Club Cycliste de Varennes-Vauzelles) ont préparé des animations gratuites qui seront installées sur le parking de Cycl’Espace : parcours pour enfants, retransmission en direct de l’étape, home trainers… Venez vivre l’événement cycliste avec la ville de Varennes-Vauzelles et le CCVV !

gratuit

Pour la seconde fois en 50 ans le Tour de France traversera Varennes-Vauzelles. Pour cet événement, la Ville et le CCVV ont préparé des animations ! Cycl’Espace rue Henri Bouquillard, 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre

