Bruyères 88600 La 7ème étape du Tour de France (Tomblaine – La Planche des Belles Filles) passera à Bruyères par la rue Poincaré, rue Joffre, Avenue du Cameroun, rue Abel Ferry et route de Gérardmer.

Passage de la caravane vers 13h et arrivée des coureurs dans la commune vers 15h. Centre ville Avenue du Cameroun Bruyères

