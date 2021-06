Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Passage du Tour de France à Preignac, Barsac, Cérons, Cadillac, Béguey, Laroque, Rions et Cardan Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Cadillac Gironde Cadillac L’avant avant-dernière étape du Tour de France 2021 qui relie Mourenx à Libourne le vendredi 16 Juillet, passera sur les communes de Preignac, Barsac, Cérons, Cadillac, Béguey, Laroque, Rions et Cardan. Voici les estimations de passage provisoire :

– A Preignac (Château Bastor Lamontagne) : 14h20 : caravane / 16h-16h20 : coureurs

– A Barsac (Eglise / Maison des Vins) : 14h30 : caravane / 16h08-16h30 : coureurs

– A Cérons (Rond point D1113) : 14h34 : caravane / 16h12-16h34: coureurs

– A Cadillac (allées de Lattre de Tassigny) : 14h36 : caravane / 16h14-16h36 : coureurs

– A Béguey (avenue de la Libération / Intermarché) : 14h37 : caravane / 16h15-16h37 : coureurs

– A Béguey (Reynon) : 14h39 : caravane / 16h17 -16h39 : coureurs

– A Laroque et Rions (Château Carsin) : 14h43 : caravane / 16h20-16h43 : coureurs

– A Cardan (Bourg) : 14h44 : caravane /16h21-16h44 : coureurs

