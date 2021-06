Janzé Janzé Ille-et-Vilaine, Janzé Passage du Tour de France à Janzé Janzé Janzé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Janzé

Passage du Tour de France à Janzé Janzé, 29 juin 2021-29 juin 2021, Janzé. Passage du Tour de France à Janzé 2021-06-29 10:00:00 – 2021-06-29 16:00:00

Janzé Ille-et-Vilaine Janzé Cette année, pour la 4ème étape Redon-Fougères du Tour de France 2021, les coureurs passeront par Janzé le 29 juin prochain. Ils emprunteront la route de Bain avant de rejoindre la rue de Châteaugiron en passant par l’avenue Gambetta. Le Jour J, la caravane passera à 13h et les coureurs dès 14h50. Dans le cadre de cet événement, différentes animations sont organisées dans la Ville. – La Ronde du Tour, 5 tours de 9km

Proposée par le Club Cyclo de Janzé

Inscription à 9h30 – Départ à 10h

Engagement de 7E repas compris au profit de l’association « Tous pour la vie et de la lutte contre le cancer ». – Le Village du Tour

Venez profiter de l’écran géant installé pour observer l’ensemble de la 4e étape Redon-Fougères et des animations proposées sur le Village du Tour situé route de Bain (parking de l’ancien Centrakor) Stands à découvrir :

* stand tourisme avec dégustation de produits locaux et jeu proposé par Enigmaparc avec des paniers garnis à gagner

* stand des Cycles Poulain et des Tricots Noré Buvette et restauration sur place. mairie@janze.fr +33 2 99 47 00 54 http://www.janze.fr/ Cette année, pour la 4ème étape Redon-Fougères du Tour de France 2021, les coureurs passeront par Janzé le 29 juin prochain. Ils emprunteront la route de Bain avant de rejoindre la rue de Châteaugiron en passant par l’avenue Gambetta. Le Jour J, la caravane passera à 13h et les coureurs dès 14h50. Dans le cadre de cet événement, différentes animations sont organisées dans la Ville. – La Ronde du Tour, 5 tours de 9km

Proposée par le Club Cyclo de Janzé

Inscription à 9h30 – Départ à 10h

Engagement de 7E repas compris au profit de l’association « Tous pour la vie et de la lutte contre le cancer ». – Le Village du Tour

Venez profiter de l’écran géant installé pour observer l’ensemble de la 4e étape Redon-Fougères et des animations proposées sur le Village du Tour situé route de Bain (parking de l’ancien Centrakor) Stands à découvrir :

* stand tourisme avec dégustation de produits locaux et jeu proposé par Enigmaparc avec des paniers garnis à gagner

* stand des Cycles Poulain et des Tricots Noré Buvette et restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Janzé Étiquettes évènement : Autres Lieu Janzé Adresse Ville Janzé lieuville 47.95404#-1.50457