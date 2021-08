Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme, Suze-la-Rousse Passage du Tour Auto Optic 2000 Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Passage du Tour Auto Optic 2000 Suze-la-Rousse, 3 septembre 2021, Suze-la-Rousse. Passage du Tour Auto Optic 2000 2021-09-03 11:25:00 11:25:00 – 2021-09-03

Suze-la-Rousse Drôme Suze-la-Rousse Passage à Suze en arrivant de Bouchet et partant sur Rochegude.

Organisé par Peter Auto, ce rendez-vous annuel qui réunit pas moins de 230 voitures anciennes se présente comme un évènement majeur dans le calendrier des compétitions historiques. info@peter.fr +33 1 42 59 73 40 dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Ville Suze-la-Rousse lieuville 44.28884#4.84119