Maude & Harold par l’atelier théâtre Passage du théâtre Yssingeaux, 25 juin 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Le dimanche 25 juin de 17h00 à 18h20, la puce qui trotte présente Maude et Harold par son atelier théâtre adultes au théâtre d’Yssingeaux !.

2023-06-25 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:20:00. .

Passage du théâtre

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On Sunday June 25 from 5:00 to 6:20 pm, La puce qui trotte presents Maude et Harold by its adult theater workshop at the Yssingeaux theater!

¡El domingo 25 de junio de 17:00 a 18:20, La puce qui trotte presenta Maude et Harold por su taller de teatro para adultos en el teatro de Yssingeaux!

Am Sonntag, den 25. Juni von 17.00 bis 18.20 Uhr präsentiert der Floh, der trottet, Maude und Harold durch seinen Theaterworkshop für Erwachsene im Theater von Yssingeaux!

