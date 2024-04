Passage du relais de la flamme olympique à Saint-Just. Landes de Cojoux Saint-Just, samedi 1 juin 2024.

Passage du relais de la flamme olympique à Saint-Just. Landes de Cojoux Saint-Just Samedi 1 juin, 10h00

Saint-Just fait a été sélectionnée par le CIO pour accueillir les relayeurs olympiques le 1er Juin. Une occasion unique pour la commune du Pays de Redon de faire découvrir aux visiteurs ses richesses. Samedi 1 juin, 10h00 1

Venez assister à la trasnmission du relais olympique !

Flamme olympique à Saint-Just : La transmission commence ici.

Dans un élan de célébration qui promet de rester gravé dans les mémoires, Saint-Just et ses 1 100 habitants se préparent à accueillir un évènement d’exception, le 1er juin 2024 : le passage de la flamme olympique. Joyau du pays de Redon et gardienne d’un héritage séculaire, la commune fait partie des 8 sites bretilliens sélectionnés pour recevoir les relayeurs. Pour vivre ce moment de reconnaisance mondiale, Saint-Just mise sur ses richesses patrimoniales et culturelles mais aussi sur l’originalité. La transmission sera le fil rouge et la commune s’est entourée de témoins clés aptes à partager aux habitants et visiteurs, l’étendue de ses ressources. Afin de garantir à chacun une expérience inédite, le dévoilement progressif des animations se fera sur son compte Instagram, à raison d’une association ou animation par semaine jusqu’au jour J.

