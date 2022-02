Passage du Rallye de Dieppe Auppegard Auppegard Catégories d’évènement: Auppegard

Seine-Maritime

Passage du Rallye de Dieppe Auppegard, 13 mai 2022, Auppegard. Passage du Rallye de Dieppe Auppegard

2022-05-13 – 2022-05-14

Auppegard Seine-Maritime Auppegard Le Rallye de Dieppe-Normandie, épreuve inscrite au championnat de France 2éme division, à la coupe de France, ainsi qu’en véhicule historique de compétition, est la plus importante manifestation du nord-ouest France après Le Touquet ! Cette compétition sera de passage à Auppegard cette année où la commun e accueillera avec grand plaisir les spectateurs ! Le Rallye de Dieppe-Normandie, épreuve inscrite au championnat de France 2éme division, à la coupe de France, ainsi qu’en véhicule historique de compétition, est la plus importante manifestation du nord-ouest France après Le Touquet ! Cette… asapaysdedieppe.poppy@orange.fr +33 6 10 67 72 95 https://www.rallye-dieppe.com/ Le Rallye de Dieppe-Normandie, épreuve inscrite au championnat de France 2éme division, à la coupe de France, ainsi qu’en véhicule historique de compétition, est la plus importante manifestation du nord-ouest France après Le Touquet ! Cette compétition sera de passage à Auppegard cette année où la commun e accueillera avec grand plaisir les spectateurs ! Auppegard

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Auppegard, Seine-Maritime Autres Lieu Auppegard Adresse Ville Auppegard lieuville Auppegard Departement Seine-Maritime

Auppegard Auppegard Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auppegard/

Passage du Rallye de Dieppe Auppegard 2022-05-13 was last modified: by Passage du Rallye de Dieppe Auppegard Auppegard 13 mai 2022 Auppegard seine-maritime

Auppegard Seine-Maritime