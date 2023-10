ART ET NATURE : initiation au dessin paysager avec le CPIE Médoc (sur réservation) Passage du Phare Jau-Dignac-et-Loirac, 25 octobre 2023, Jau-Dignac-et-Loirac.

Jau-Dignac-et-Loirac,Gironde

Nous invitons débutants en dessin ou artistes confirmés à venir partager un moment privilégié dans un espace naturel. À travers la lecture de paysage, le public prend connaissance de l’histoire de ce milieu, et de la biodiversité exceptionnelle qu’il abrite. Plusieurs haltes sont planifiées, pour laisser le temps de prendre connaissance du paysage et de l’immortaliser au crayon dans une esquisse rapide, ou sous les traits aériens d’une aquarelle..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

Passage du Phare Phare de Richard

Jau-Dignac-et-Loirac 33590 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We invite drawing beginners and experienced artists alike to share a special moment in a natural environment. Through landscape reading, the public learns about the history of this environment, and the exceptional biodiversity it harbors. Several stops are planned, to allow time to take in the landscape and immortalize it in a quick pencil sketch, or under the airy strokes of a watercolor.

Invitamos tanto a los principiantes en dibujo como a los artistas experimentados a venir y compartir un momento especial en un entorno natural. A través de la lectura del paisaje, el público podrá conocer la historia de este entorno y la excepcional biodiversidad que alberga. Habrá varias paradas a lo largo del recorrido, para que tenga tiempo de conocer el paisaje e inmortalizarlo en un rápido boceto a lápiz, o en los trazos ligeros de una acuarela.

Wir laden Anfänger im Zeichnen oder erfahrene Künstler ein, einen besonderen Moment in einem Naturraum zu verbringen. Durch das Lesen einer Landschaft lernt das Publikum die Geschichte dieses Lebensraums und die außergewöhnliche Biodiversität, die er beherbergt, kennen. Es werden mehrere Zwischenstopps eingelegt, um Zeit zu haben, die Landschaft kennenzulernen und sie mit Bleistift in einer schnellen Skizze oder mit den luftigen Zügen eines Aquarells zu verewigen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Médoc Atlantique