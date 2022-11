Passage du Père Noël

Passage du Père Noël, 10 décembre 2022, . Passage du Père Noël



2022-12-10 – 2022-12-10 Venez rencontrer le Père Noël qui se promène dans les rues d’Obernai ; confiez-lui vos souhaits de cadeaux ou prenez une photo-souvenir ! Venez rencontrer le Père Noël qui se promène dans les rues d’Obernai ; confiez-lui vos souhaits de cadeaux ou prenez une photo-souvenir ! dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville