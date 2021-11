Loctudy Loctudy Finistère, Loctudy Passage du Père Noël à Loctudy Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Passage du Père Noël à Loctudy Loctudy, 22 décembre 2021, Loctudy. Passage du Père Noël à Loctudy Loctudy

2021-12-22 – 2021-12-22

Loctudy Finistère Visite du Père Noël organisée par le Comité des Fêtes. Les enfants pourront venir rencontrer le Père Noël, qui arrivera par la mer. +33 2 98 87 40 02 Visite du Père Noël organisée par le Comité des Fêtes. Les enfants pourront venir rencontrer le Père Noël, qui arrivera par la mer. Loctudy

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Ville Loctudy lieuville Loctudy