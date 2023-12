EXPOSITION : « ART & LANGUAGE : MASCARADE » Passage du Marquis de Geoffre Montsoreau, 4 décembre 2023, Montsoreau.

Montsoreau,Maine-et-Loire

« Les œuvres, les peintures que nous produisons sont comme des

masques qui invitent à regarder au-delà. »

La Conférence du Jeu de Paume, 1996..

Passage du Marquis de Geoffre

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



« The works and paintings we produce are like masks

masks that invite us to look beyond

La Conférence du Jeu de Paume, 1996.

« Las obras y pinturas que producimos son como máscaras que nos invitan a mirar más allá

máscaras que nos invitan a mirar más allá »

La Conférence du Jeu de Paume, 1996.

« Die Werke, die Gemälde, die wir produzieren, sind wie eine Art

masken, die dazu einladen, darüber hinaus zu schauen. »

La Conférence du Jeu de Paume, 1996.

