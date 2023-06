Éclat(s) final 2023 : Capuche Passage d’Escoville Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

Capuche, par la compagnie Luz

Solo de cirque, danse et marionnette rudimentaire. Capuche explore cette étrange envie, parfois, de disparaître. Ou plutôt, de pas vraiment disparaître d’un coup, comme un tour de magie, mais plutôt se cacher, ne pas montrer ses vraies envies, cacher ses mouvements et sa peau, paraître, devenir un vêtement fantôme, une image sociale, un corps mouvant : être à l’abri du regard des autres pour pouvoir être soi.

Tout public – 40 mn.

2023-08-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-25 19:40:00. .

Passage d’Escoville

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

Capuche, by Compagnie Luz

Solo circus, dance and rudimentary puppetry. Capuche explores the strange desire, sometimes, to disappear. Or rather, not really to disappear all at once, like a magic trick, but rather to hide, not to show one’s true desires, to hide one’s movements and skin, to appear, to become a phantom garment, a social image, a moving body: to be sheltered from the gaze of others so as to be able to be oneself.

All audiences – 40 mins

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Capuche, de la compañía Luz

Circo en solitario, danza y marionetas rudimentarias. Capuche explora ese extraño deseo, a veces, de desaparecer. O mejor dicho, no de desaparecer de golpe, como en un truco de magia, sino de esconderse, de no mostrar lo que uno realmente quiere, de ocultar sus movimientos y su piel, de aparecer, de convertirse en una prenda fantasma, una imagen social, un cuerpo en movimiento: estar al abrigo de la mirada de los demás para poder ser uno mismo.

Todos los públicos – 40 minutos

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Kapuze, von der Kompanie Luz

Solo aus Zirkus, Tanz und rudimentärer Marionette. Capuche erkundet den seltsamen Wunsch, manchmal zu verschwinden. Oder besser gesagt, nicht wirklich auf einmal zu verschwinden, wie ein Zaubertrick, sondern sich eher zu verstecken, seine wahren Wünsche nicht zu zeigen, seine Bewegungen und seine Haut zu verbergen, zu scheinen, ein Geisterkleidungsstück, ein soziales Bild, ein beweglicher Körper zu werden: vor den Blicken der anderen geschützt zu sein, um man selbst sein zu können.

Für alle Altersgruppen – 40 Min

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité