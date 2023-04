Visite de la Ferme Nature et Découvertes Passage des étangs Goberts Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Visite de la Ferme Nature et Découvertes Passage des étangs Goberts, 22 avril 2023, Versailles. Visite de la Ferme Nature et Découvertes 22 et 23 avril Passage des étangs Goberts Venez découvrir une micro-ferme urbaine s’inspirant de la permaculture à travers un parcours pédagogique pour les petits et grands ! Les équipes de la ferme seront disponibles pour répondre à vos questions.

Visite guidée (1h) par l’association Naturez-vous à 14h30 et à 16h, uniquement le samedi. L’association La Croix Rouge présentera son projet « Le Pot’âgé » Vente de plants Passage des étangs Goberts Passage des Étangs Gobert – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

