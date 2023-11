Marché de Noël à Aire-sur-l’Adour Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour, 16 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

L’association locale UC2A vous propose son traditionnel marché de Noël.

Le programme de la journée de Noël du samedi 16 décembre sera dévoilé prochainement..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Passage des Cultures salle d’animation

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Local association UC2A presents its traditional Christmas market.

The program for Christmas Day on Saturday December 16 will be announced shortly.

La asociación local UC2A celebra su tradicional mercado navideño.

El programa del día de Navidad, el sábado 16 de diciembre, se anunciará en breve.

Der örtliche Verein UC2A bietet Ihnen seinen traditionellen Weihnachtsmarkt an.

Das Programm für den Weihnachtstag am Samstag, den 16. Dezember, wird in Kürze bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Aire sur l’Adour