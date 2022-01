Passage de la Redadeg en Kreiz-Breizh #1 | Coray – La Feuillée Ville de Carhaix – Kêr Garaez Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Passage de la Redadeg en Kreiz-Breizh #1 | Coray – La Feuillée Ville de Carhaix – Kêr Garaez, 24 mai 2022, Carhaix-Plouguer. Passage de la Redadeg en Kreiz-Breizh #1 | Coray – La Feuillée

du mardi 24 mai au mercredi 25 mai à Ville de Carhaix – Kêr Garaez

Passage par Coray, Tregourez, Laz, Châteauneuf du Faou, Spézet, Gourin, Le Saint, Langonnet, Plevin, Le Moustoir, Carhaix-Plouguer, Plounévézel, Poullaouen, Locmaria-Berrien, Huelgoat, Plouyé, Collorec, Plonévez du Faou, Loqueffret, Lannedern, Brasparts, Saint-Rivoal, Botmeur et La Feuillée. Venez courir pour la langue bretonne ! Des animations seront aussi prévues sur le parcours. Ville de Carhaix – Kêr Garaez 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T12:00:00 2022-05-24T23:59:00;2022-05-25T00:00:00 2022-05-25T07:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Ville de Carhaix - Kêr Garaez Adresse 29270 Carhaix-Plouguer Ville Carhaix-Plouguer lieuville Ville de Carhaix - Kêr Garaez Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Ville de Carhaix - Kêr Garaez Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Passage de la Redadeg en Kreiz-Breizh #1 | Coray – La Feuillée Ville de Carhaix – Kêr Garaez 2022-05-24 was last modified: by Passage de la Redadeg en Kreiz-Breizh #1 | Coray – La Feuillée Ville de Carhaix – Kêr Garaez Ville de Carhaix - Kêr Garaez 24 mai 2022 Carhaix-Plouguer Ville de Carhaix - Kêr Garaez Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère