Petite Amal, marionnette géante de 3.5 mètres d’une petite réfugiée syrienne, s’est lancée dans un grand voyage – un périple artistique de 8000 km qui traverse la Turquie et l’Europe. Pour retrouver sa mère. Pour retourner à l’école. Pour commencer une nouvelle vie. Pour prouver que la solidarité peut accomplir de grandes choses. Le parcours d’Amal à travers Genève / Mardi 28 septembre Étape 1 : 14h-14h30 place des Nations Étape 2 : 15h-15h30 Bains des Pâquis Étape 3 : 16h45-17h MARCHE place du Rhône, quai des Bergues, pont des Bergues, place du Rhône. Étape 4 : 17h30-18h30 Parc des Bastions, rencontre avec le Théâtre de Marionnettes de Genève Étape 5 : 18h30-19h30 Grand Théâtre de Genève (mini-concert public gratuit dans le foyer, sans réservations, places limitées)

Gratuit

