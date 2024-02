Passage de la Flamme Olympique Vitré, Terre de Jeux 2024 Place du Château Vitré, dimanche 2 juin 2024.

Pour fêter dignement le passage de la flamme olympique le samedi 1er juin, la Ville de Vitré vous propose le lendemain des animations autour du thème des sports anciens.

De 14h à 17h30 initiation au maniement des armes médiévales avec les Compaignons de Braëllo

à 14h Les randonnées du Patrimoine (visite limitée à 19 personnes, sur réservation au 02 99 75 04 54)

Dans le cadre du programme 2024 Ville d’Art et d’Histoire , Vitré est labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 1999. Ce label national récompense le caractère remarquable de son patrimoine et son engagement fort en faveur de sa valorisation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 13:30:00

fin : 2024-06-02 17:30:00

Place du Château Cour du Château de Vitré

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne musees@mairie-vitre.fr

