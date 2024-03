Passage de la Flamme Olympique à Montmorillon Centre-ville Montmorillon, samedi 25 mai 2024.

Passage de la Flamme Olympique à Montmorillon À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville de Montmorillon aura l’immense honneur d’être traversée par la célèbre Flamme Olympique ! Samedi 25 mai, 14h00 Centre-ville Ouvert à tous

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

À l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville de Montmorillon aura l’immense honneur d’être traversée par la célèbre Flamme Olympique à l’occasion d’une course de 2,5 km qui aura lieu le 25 mai 2024 à partir de 14h.

Le parcours retenu passera par certains des points les plus emblématiques de notre belle commune.

À partir de 14h, la Flamme entamera son parcours à partir de la Chapelle Saint Laurent pour relier la place de la Victoire via le centre-ville.

À l’occasion de ce grand événement, la municipalité vous proposera un après-midi d’initiations autour des sports olympiques et paralympiques à la cité scolaire Jean Moulin.

Cette journée festive se clôturera en beauté à l’Espace Gartempe ! De 19h à 21h, une buvette et un stand de restauration seront proposés à côté de l’Espace Gartempe (réservations possibles auprès du Café de la Victoire).

À partir de 21h, un concert des Food For Mood, groupe spécialiste de reprises pop/rock/new wave 80’s/90’s, vous sera proposé dans la salle de l’Espace Gartempe.

Les lieux à ne pas manquer : Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre, centre-ville, Place de la Victoire, lycée Jean Moulin et Espace Gartempe.

Centre-ville Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

