Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non Entrée libre Le marché des artisans et créateurs de la région nantaise investit de nouveau le passage de la Châtelaine pour proposer une boutique éphémère de cadeaux uniques, éthiques et créatifs. du 28 novembre au 23 décembre 2023 :lundi au samedi de 10h à 19h – dimanche de 12h à 19h Dans le cadre du Voyage en hiver Passage Châtelaine Centre-ville Nantes 44000 Le Voyage en hiver Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Passage Châtelaine Adresse Accès par rue Crébillon ou rue Scribe Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Passage Châtelaine Nantes latitude longitude 47.213814, -1.561213

