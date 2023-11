Le Marché de la seconde main Passage Châtelaine Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Le Marché de la seconde main Passage Châtelaine Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. 2023-11-24

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non Entrée libre Pour sa deuxième édition, le Marché de la seconde main se réinstalle au Passage de la Châtelaine. Venez découvrir des exposantes et exposants engagés : vêtements adultes & enfants, décorations & petit mobilier, livres, plantes, équipement sportif (vêtements & accessoires), jouets pour enfants… Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2023 de 10h à 19hDimanche 26 novembre 2023 de 12h à 19h Dans le cadre du Voyage en hiver ((du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)) Passage Châtelaine Centre-ville Nantes 44000

https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/

Passage Châtelaine
Adresse Accès par rue Crébillon ou rue Scribe
Ville Nantes

