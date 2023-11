Les 1 an du passage Carnot Passage Carnot Pau, 25 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

10h-12h : Cantaires du Conservatoire

14h-16h : Musica a Hum et les élèves du conservatoire

19h : Soirée Street Food coréenne et karaoké chez Aquiu.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am-12pm: Conservatoire Cantaires

2pm-4pm: Musica a Hum and conservatory students

7pm: Korean street food and karaoke evening at Aquiu

10.00-12.00 h: Cantaires del Conservatorio

14.00-16.00: Musica a Hum y alumnos del Conservatorio

19.00 h: velada de comida callejera coreana y karaoke en Aquiu

10h-12h: Cantaires des Konservatoriums

14h-16h: Musica a Hum und die Schüler des Konservatoriums

19h: Koreanischer Street Food-Abend und Karaoke bei Aquiu

