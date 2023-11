Les Week-end au passage Passage Carnot Pau, 17 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Vendredi 15h-21h : Soirée artisans et concert chez aquiu

Samedi 15h : Lancement des vitrines de Noël

Dimanche 9h-15h : Brocante / Brunch / Concert.

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . EUR.

Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Friday 3pm-9pm: Artisans’ evening and concert at chez aquiu

Saturday 3pm: Christmas window launch

Sunday 9am-3pm: Flea market / Brunch / Concert

Viernes de 15.00 a 21.00 h: velada artesanal y concierto en chez aquiu

Sábado 15.00 h: inauguración de los escaparates de Navidad

Domingo de 9:00 a 15:00: Rastro / Brunch / Concierto

Freitag 15h-21h: Handwerkerabend und Konzert bei aquiu

Samstag 15h: Start der Weihnachtsschaufenster

Sonntag 9h-15h: Trödelmarkt / Brunch / Konzert

