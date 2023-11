Les Week-end au passage Passage Carnot Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Les Week-end au passage Passage Carnot Pau, 10 novembre 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques Vendredi 19h : concert chez aquiu

Samedi 15h-16h30 : Concert L’enfer du décor.

2023-11-10 fin : 2023-11-11 . EUR.

Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Friday 7pm: concert chez aquiu

Saturday 3pm-4.30pm: L’enfer du décor concert Viernes 19.00 h: concierto de Chez aquiu

Sábado 15.00-16.30 h: Concierto L’enfer du décor Freitag 19 Uhr: Konzert chez aquiu

Friday 7pm: concert chez aquiu

Saturday 3pm-4.30pm: L'enfer du décor concert Viernes 19.00 h: concierto de Chez aquiu

Sábado 15.00-16.30 h: Concierto L'enfer du décor Freitag 19 Uhr: Konzert chez aquiu

Samstag 15h-16h30: Konzert L'enfer du décor

Passage Carnot Pau latitude longitude 43.3006277;-0.3692296

