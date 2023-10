Octobre rose à Pau – Le passage Carnot pour Octobre Rose Passage Carnot Pau, 14 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Les vitrines des artisans du passage se parent de rose durant tout le mois d’octobre

samedi 14 octobre de 10h à 18h, les « Paloises and the City » proposeront des animations au profit de l’association Genetic cancer (cours d’autopalpation par une sage-femme, confection de coussinets post-opératoires, pose vernis rose, macramé…).

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

Passage Carnot rue Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The windows of local artisans are decked out in pink for the whole month of October

saturday October 14, from 10am to 6pm, « Paloises and the City » will be offering events to raise funds for the Genetic Cancer association (self-care classes with a midwife, post-op pad-making, pink nail varnish, macramé…)

Los escaparates del Pasaje se engalanan de rosa durante todo octubre

el sábado 14 de octubre, de 10.00 a 18.00 h, los « Paloises y la Ciudad » propondrán actos en favor de la asociación benéfica Cáncer Genético (clases de autocuidado impartidas por una comadrona, confección de compresas postoperatorias, aplicación de esmalte de uñas rosa, macramé, etc.)

Die Schaufenster der Kunsthandwerker in der Passage sind den ganzen Oktober über rosafarben

am Samstag, den 14. Oktober von 10 bis 18 Uhr bieten die « Paloises and the City » Animationen zugunsten des Vereins Genetic cancer an (Kurs zur Selbstpalpation durch eine Hebamme, Anfertigung von postoperativen Polstern, Auftragen von rosa Lack, Makramee…)

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Pau