Pyrénées-Atlantiques Week-end au passage Passage carnot Pau, 13 octobre 2023, Pau. Pau,Pyrénées-Atlantiques 15-21h : Soirée des artisans

19h30 : Concert chez Aquiu.

Passage carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3-9pm: Craftsmen’s evening

7:30pm: Concert at Aquiu 15.00-21.00: Velada de artesanos

19.30 h: Concierto en Aquiu 15-21 Uhr: Abend der Kunsthandwerker

