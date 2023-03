Céramiste un jour… Passage Carnot Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Céramiste un jour… Passage Carnot, 1 avril 2023, Pau. Céramiste un jour… 1 et 2 avril Passage Carnot Venez découvrir le métier de céramiste en visitant l’atelier de Marine Ploix, artisane du passage Carnot à Pau. Ce sera aussi une belle occasion de découvrir l’ensemble des artisans du passage Carnot et les céramistes du collectif 1280.

Des démonstrations seront proposées au moment des rencontres.

Possibilité de participer à une découverte du tournage de 1h00 sur inscription et réservation au tarif de 20€ sur les créneaux proposés 10h,13h et 15h samedi et dimanche. Toute réservation se fait par téléphone au 0618932104 ( Marine).

Au plaisir de vous rencontrer. Passage Carnot 16 bis rue Carnot 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lachauffeatelierceramique.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramiste poterie Marine Ploix

Détails Catégories d’Évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Passage Carnot Adresse 16 bis rue Carnot 64000 Pau Ville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Passage Carnot Pau

Passage Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Céramiste un jour… Passage Carnot 2023-04-01 was last modified: by Céramiste un jour… Passage Carnot Passage Carnot 1 avril 2023 Passage Carnot Pau Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques