Découverte d’un atelier avec 2 ébénistes (restauratrice et créatrice) ! Passage Brûlon Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Découverte d’un atelier avec 2 ébénistes (restauratrice et créatrice) ! Passage Brûlon, 1 avril 2023, Paris. Découverte d’un atelier avec 2 ébénistes (restauratrice et créatrice) ! 1 et 2 avril Passage Brûlon Je suis Asako Ishizuka, ébéniste japonaise.

Mon métier est la restauration de mobilier ancien, d’objets d’art et la création avec des bois anciens.

J’aurais grand plaisir à vous accueillir lors des Journées Européennes des Métiers d’Art dans notre atelier avec Sandrine Latounerie, ébéniste-créatrice de mobilier contemporain !

L’atelier est situé dans l’ancien quartier artisanal de Paris (12e).

Nous vous ferons découvrir avec passion, notre travail, nos parcours, nos outils et nos réalisations !

Soyez nombreux à nous rendre visite ! お待ちしております!

石塚 朱紗子 Passage Brûlon 8 passage brulon, Paris Paris 75012 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Passage Brûlon Adresse 8 passage brulon, Paris Ville Paris lieuville Passage Brûlon Paris

Passage Brûlon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Découverte d’un atelier avec 2 ébénistes (restauratrice et créatrice) ! Passage Brûlon 2023-04-01 was last modified: by Découverte d’un atelier avec 2 ébénistes (restauratrice et créatrice) ! Passage Brûlon Passage Brûlon 1 avril 2023 Paris Passage Brulon Paris

Paris