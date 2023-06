« Bach face à face » avec Antoine Trouvé, violoncelliste Passage Brady Paris, 15 juillet 2023, Paris.

Bach face à face

Vivez l’expérience d’un concert rien que pour vous, en face à face avec Antoine Trouvé, violoncelliste ouvert et talentueux ! Piochez une carte et laissez la magie opérer…

Ce programme sous la forme d’une déambulation est l’occasion de réunir et rassembler autour de la musique de Bach. Cette musique universelle dans une approche informelle pour en tirer toute l’intimité et la spontanéité avec la plus grande proximité avec le public. A travers des extraits des 6 suites pour violoncelle seul de J-S Bach interprétées par Antoine Trouvé cette déambulation est un moment de partage singulier avec le public. Une rencontre autour de l’un des plus grands chefs d’œuvres du répertoire violoncellistique.

Passage Brady en Musique :

Passage Brady en Musique est un ensemble d’évènements musicaux dont le point d’ancrage est le Passage Brady, célèbre « Little India » parisienne.

Le caractère chaleureux et familial de cet évènement déambulatoire en plein air séduit chaque année public mélomanes, habitants du quartier et passants.

Porté par le Duo Brady, qui tire son nom du célèbre passage, Passage Brady en Musique présente des artistes aux univers aussi orginaux que variés, mais aussi des ateliers de chorale tout public, des concerts dans d’autres lieux du 10e arrondissement, des ateliers d’improvisation…

Planning du 15 Juillet prochain :

15h : Chorale Éphémère

16h20 : Duo Otium, pop chambriste

17h15 : Zambra Quartet, flamenco

Tout au lonf de l’après-midi, des concerts seront ponctuées de moments musicaux intimistes avec le violoncelliste Antoine Trouvé.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bJzlpA5aetg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T15:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

© André Letzel