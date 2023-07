La Croix Bonneau s’expose et se réinvente : Opus III : Végétalisation et Animation Passage au niveau du 36 de la rue du Bois Hercé Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

La Croix Bonneau s’expose et se réinvente : Opus III : Végétalisation et Animation 16 et 17 septembre Passage au niveau du 36 de la rue du Bois Hercé Entrée libre

Exposition à travers le quartier des compositions fleurales et plantations réalisées collectivement par les habitants accompagnés de Olivia Godart et des Corbeaux Dynamite avec l’aide des Jardiniers de Nantes Métropole Habitat et de Nature et Jardin ainsi que des jeux créés par les enfants de la Croix Bonneau et mis en peinture au sol avec O Coeur de l’Art.

Passage au niveau du 36 de la rue du Bois Hercé 36 rue du Bois Hercé, 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.croixbonneau.fr Accès à pied, en vélo, en tram (Ligne 1, arrêt Egalité) ou encore en voiture (stationnement possible rue du Bois Hercé)

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

(c)Association des Habitants du Quartier Croix Bonneau