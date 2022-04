Passage à Table Théâtre Thénardier,19 rue Girard,93100 Montreuil, 5 mai 2022, Montreuil.

Passage à Table

du jeudi 5 mai au vendredi 6 mai à Théâtre Thénardier, 19 rue Girard, 93100 Montreuil

“Allo?” Isabelle ? Ben oui, ils sont tous là ! Ah mince… Bon ben d’accord, on t’attend…C’est ton papa quand-même !” **Passage à table**, c’est comme un vaudeville où Gustina organise au débotté une cérémonie pour un DCD qui ne fut pas toujours le meilleur des pères. C’est la mise au jour et au jeu de la blessure d’enfance et de la guérison. **Passage à Table** est né de la recherche de la clowne et musicienne Isabelle Bazin autour de l’expérience de maltraitance dont elle a été l’objet enfant de la part d’un père violent, imprévisible et manipulateur. Donner la parole à Gustina semblait le meilleur moyen pour elle de témoigner, raconter l’indicible et faire voler en éclats de rire la tristesse ou l’apitoiement. Dans un irrémédiable engrenage de vérités, la clowne nous entraine dans un périple burlesque et libérateur au service de l’irrévérence, de la joie, de l’art comme soupape, avec la musique en bandoulière, toujours. **Passage à table** est aussi un regard sur le clown, miroir infini entre la personne et le personnage. Un manifeste pour la fantaisie, la candeur, la vie ! Isabelle Bazin : écriture et jeu Françoise Fognini : écriture Johan Lescop : mise en scène Production Compagnie de la Bouilloire En co-plateau avec Fernan chante Fernan Plein tarif : un spectacle 15€ / deux spectacles 25€ (dans la même soirée) Tarif réduit ( demandeurs d’emploi, intermittents, enfants entre 12 et 17 ans, RSA) : un spectacle 12€ / deux spectacles 19€ (dans la même soirée)

Réservations sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-la-bouilloire/evenements/passage-a-table-fernan-chante-fernan

Solo de clowne autour d’une urne funéraire

Théâtre Thénardier,19 rue Girard,93100 Montreuil 19, rue Girard, 93100 Montreuil Montreuil Seine-St.-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T20:00:00;2022-05-06T21:00:00 2022-05-06T22:00:00