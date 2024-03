Pass tes exams ! Les Fontaines – Pôle Brassens Camus Lormont, lundi 27 mai 2024.

Pass tes exams ! ATELIERS de révision. Vous passez le Bac ? Le Brevet des collèges ? Un concours ? 27 – 31 mai Les Fontaines – Pôle Brassens Camus Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T10:00:00+02:00 – 2024-05-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Venez réviser à Brassens Camus et à la médiathèque du Bois fleuri ! Profitez d’espaces, d’ateliers, de ressources et de services adaptés pour préparer sereinement vos examens et vos concours.

Du lundi 27 mai au vendredi 31 mai, de 10h à 18h sans interruption, le service jeunesse propose des ateliers d’aide à la préparation de fiches de révisions (accès wifi, outils informatiques et numériques, 1 salle de travail dédiée).

Du lundi 10 juin au vendredi 14 juin, de 10h à 17h sans interruption, la médiathèque invite à réviser dans un environnement propice au travail, seul ou à plusieurs. Vous aurez à disposition des espaces dédiés, des annales et guides de révisions, toutes les ressources documentaires de la médiathèque, des outils informatiques et numériques, du wifi, un espace de détente. Les bibliothécaires seront présentes pour aider et accompagner les élèves qui le souhaitent.

Atelier de gestion du stress et de relaxation au Bois fleuri le 14 juin sur inscription

Les Fontaines – Pôle Brassens Camus rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 79 72 »}]

Révision

AdobeStock