GEST, le vendredi 10 septembre à 08:30

Depuis le 30 août, le pass sanitaire est obligatoire au travail pour les salariés en contact avec le public dans les restaurants, cinémas, musées ou encore les trains grandes lignes, là où il était déjà requis pour les clients. Maître Laurence Cohen, avocate spécialisée en santé et sécurité au travail du cabinet d’avocats Chassany Watrelot & Associés et Dr Karine Chatelain, médecin du travail, ont le plaisir de vous convier à un webinaire d’actualité juridique et médicale pour faire le point et répondre à vos questions sur le pass sanitaire et l’obligation vaccinale. * Qu’est ce qu’un pass sanitaire ? Qui est concerné ? Selon quel calendrier ? * L’obligation vaccinale : à qui s’applique-t-elle ? quelles différences avec le pass sanitaire ? * Quels contrôles l’employeur doit il exercer ? quelles sanctions encourt-il ? * Quelles sanctions sont prévues en cas de refus du salarié ? * Quelles sont informations sont accessibles à l’employeur ? * etc. Nos experts juridiques et médicaux répondront aux nombreuses questions que vous vous posez. Inscrivez-vous dès à présent : webinaire gratuit et accessible à tous (chefs d’entreprises, salariés, instances représentatives du personnel…).

Webinaire juridique et médical pour répondre aux questions du moment sur le sujet.

GEST 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T08:30:00 2021-09-10T10:00:00