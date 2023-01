Pass réserve ornithologique en canoë collectif Le Teich, 8 juillet 2023, Le Teich .

Pass réserve ornithologique en canoë collectif

2023-07-08 – 2023-07-08

Cette année, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon propose une nouvelle formule, profitez d’un accès à la réserve privilégié en partant en canoë dans le delta de la Leyre en direction du bassin d’Arcachon.

Un guide sera la pour vous expliquer et vous faire découvrir la faune et la flore , ainsi que l’histoire de la réserve.

Arrivée vers le bassin au bout d’une heure de navigation, vous serez invité à découvrir la réserve ornithologique en autonomie et à votre rythme.

