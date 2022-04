Pass Printemps / Initiations à la Pelote Basque et au jeu de quilles de 6 Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Pass Printemps / Initiations à la Pelote Basque et au jeu de quilles de 6 Vieux-Boucau-les-Bains, 11 juin 2022, Vieux-Boucau-les-Bains. Pass Printemps / Initiations à la Pelote Basque et au jeu de quilles de 6 Vieux-Boucau-les-Bains

2022-06-11 – 2022-06-11

Vieux-Boucau-les-Bains Landes EXCLUSIVITE PASS PRINTEMPS de Vieux-Boucau – Initiations accessibles uniquement avec le coupon “mon moment [VIP] ” du PASS PRINTEMPS. Le Pass est disponible à l’OT de Vieux-Boucau ou en ligne : adulte 25€ et jusqu’à 10 ans 20€, valable jusqu’au 30 juin. Il comprend des gratuités : 1 animation VIP, 2 jours de location de vélo, 1 séance de cinéma, 1 mini-golf, 1 tour de manège, 1 expérience radio, des surprises – et de nombreuses activités à -20% jusqu’au 30 juin 2022. EXCLUSIVITE PASS PRINTEMPS de Vieux-Boucau – Initiations accessibles uniquement avec le coupon “mon moment [VIP] ” du PASS PRINTEMPS. Le Pass est disponible à l’OT de Vieux-Boucau ou en ligne : adulte 25€ et jusqu’à 10 ans 20€, gratuités et nombreuses activités à -20% jusqu’au 30 juin 2022. +33 5 58 48 13 47 EXCLUSIVITE PASS PRINTEMPS de Vieux-Boucau – Initiations accessibles uniquement avec le coupon “mon moment [VIP] ” du PASS PRINTEMPS. Le Pass est disponible à l’OT de Vieux-Boucau ou en ligne : adulte 25€ et jusqu’à 10 ans 20€, valable jusqu’au 30 juin. Il comprend des gratuités : 1 animation VIP, 2 jours de location de vélo, 1 séance de cinéma, 1 mini-golf, 1 tour de manège, 1 expérience radio, des surprises – et de nombreuses activités à -20% jusqu’au 30 juin 2022. Gilles Poey

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains/

Pass Printemps / Initiations à la Pelote Basque et au jeu de quilles de 6 Vieux-Boucau-les-Bains 2022-06-11 was last modified: by Pass Printemps / Initiations à la Pelote Basque et au jeu de quilles de 6 Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 11 juin 2022 Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes