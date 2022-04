Pass Nature : Une semaine d’activité Nature Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère 40€ pour toute la semaine : 6 activités nature, ou 10€ l’activité selon conditions. Lundi : VTT de 10h à 12h (RDV Base nautique)

Mardi : Surf* (RDV Base de surf)

Mercredi : Marche nordique de 10h à 12h (RDV Base nautique)

Jeudi : Tir à l’arc à partir de 10h (RDV Base nautique)

Vendredi : Voile de 9h à 11h (RDV Base nautique)

