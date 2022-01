Pass-Murailles Jour 1 Erquery, 25 février 2022, Erquery.

Pass-Murailles Jour 1 Erquery

2022-02-25 19:00:00 – 2022-02-25

Erquery Oise Erquery

En partenariat avec Murailles Musique, la GAM reçoit son premier «Passe Murailles» : une soirée à la Grange d’Erquery et une autre à la GAM, pour les oreilles curieuses et aventureuses.

ERIC CHENAUX

Eric Chenaux écrit et joue des chansons d’amour, qu’il chante d’une voix suave et claire, tandis que sa guitare opère en douce torsion, bifurcation et décomposition.

MOOD

Formée auprès de la vocaliste Meredith Monk, Mood s’est imprégnée des musiques populaires de tradition orale d’Inde et d’Asie du sud-est, tout comme des musiques les plus innovantes, surprenantes.

CONFÉRENCE MUSICA,AE

LA PRATIQUE DES FEMMES DANS LA MUSIQUE EXPÉRIMENTALE

Musica,ae : la pratique des femmes dans la musique expérimentale est une séance d’écoute animée par Golem Mécanique, une conférence sauvageonne partie du constat qu’il y a un véritable manque de visibilité des femmes dans les musiques expérimentales.

UN PASS 2 JOURS EST DISPONIBLE POUR LES DEUX SOIRÉES « PASSE MURAILLES »

ERIC CHENAUX

Erquery

