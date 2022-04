Pass Multi-Activités Arcachon, 4 mai 2022, Arcachon.

Pass Multi-Activités Arcachon

2022-05-04 – 2022-05-04

Arcachon Gironde

Découverte MULTIACTIVITES

– 4 mai : visite du rucher d’Arcachon, dégustation de miel au jardin DULAS

– 11 mai : Atelier Science participative / Ambassadeur Nature / Inventaire Faune Flore de la plage – Dune du Pilat avec la SEPANSO

Pour les 10 ans et plus.

Nombre de places limité.

Sur inscription.

Payant.

Renseignements et inscriptions à la Maison des Jeunes.

0557727105.

+33 5 57 72 71 05

