Pass-jeune multi-activités Larrivière-Saint-Savin, 28 octobre 2021, Larrivière-Saint-Savin. Pass-jeune multi-activités 2021-10-28 – 2021-11-05

Larrivière-Saint-Savin Landes Larrivière-Saint-Savin Ce 12ème pass est organisé par l’association lors des vacances scolaires. Il a pour objectif de faire découvrir aux participants des animations socio-culturelles et sportives qui sont parfois organisées avec les concours d’associations locales. Elles sont encadrées par Aurélien éducateur salarié et des bénévoles de “La Grange”. Inscription et pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

De 7 ans à 15 ans selon les activités.

