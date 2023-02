Pass Hameau HAMEAU DUBOEUF ROMANECHE THORINS Catégories d’Évènement: Romanèche-Thorins

Pass Hameau HAMEAU DUBOEUF, 1 février 2023, ROMANECHE THORINS. Pass Hameau HAMEAU DUBOEUF. Un spectacle à la date du 2023-02-01 (2023-02-01 au ) 00:00. Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Valable du 01/02 au 31/12/2023 selon calendrier d’ouverture du parc Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h Gratuit pour les moins de 7 ans Le Hameau Duboeuf, 1er parc sur la Vigne et le Vin en Europe Un voyage unique à travers 2000 ans d’Histoire sur la Vigne et le Vin à travers des salles d’expositions splendides, des chais toujours en activité, cinéma dynamique, cinéma 3D, spectacle immersif son et lumière « Mon Beaujolais », dégustation en fin de parcours dans décor de style cabaret au son du limonaire. Jeux d’enquête numérique Explor Games ®indoor (en option). Boutique et restauration sur place.Tarif enfant de 7 à 15 ans inclus Votre billet est ici HAMEAU DUBOEUF ROMANECHE THORINS 796 ROUTE DE LA GARE Saone-et-Loire Valable du 01/02 au 31/12/2023 selon calendrier d’ouverture du parc

Le Hameau Duboeuf, 1er parc sur la Vigne et le Vin en Europe Un voyage unique à travers 2000 ans d'Histoire sur la Vigne et le Vin à travers des salles d'expositions splendides, des chais toujours en activité, cinéma dynamique, cinéma 3D, spectacle immersif son et lumière « Mon Beaujolais », dégustation en fin de parcours dans décor de style cabaret au son du limonaire. Jeux d'enquête numérique Explor Games ®indoor (en option). Boutique et restauration sur place. Tarif enfant de 7 à 15 ans inclus

