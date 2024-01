Pasión de Buena Vista : pour la première fois à la Seine Musicale ! La Seine Musicale, Boulogne Billancourt, vendredi 9 février 2024.

Du vendredi 09 février 2024 au mardi 27 février 2024 :

Le fameux spectacle cubain « Pasión de Buena Vista » est de retour en France et en Europe dès le 9 février !

Qui n’a pas déjà rêvé de partir en voyage à La

Havane, ne serait-ce que quelques heures ?

C’est

le voyage inédit que promet « Pasión de Buena Vista », de retour en

France pour une nouvelle tournée de 11 représentations du 9 au 20 février 2024

dont une à Paris le 15 février à la Seine Musicale pour la première fois !

« Pasión

de Buena Vista », présente une variété de musiques et de danses

traditionnelles chaloupées comme la Rumba, le Mambo, le Cha Cha Cha ou

encore la Salsa. Des danses rythmées et délicates et surtout d’inoubliables

mélodies empreintes de chansons légendaires gravées dans nos mémoires qui nous

plongeront dans un voyage au cœur des nuits cubaines !

800 000

spectateurs dans plus de 35 pays ont déjà pu apprécier ce magnifique spectacle

grâce aux 800 représentations qui ont déjà été données à ce jour.

Un

aller simple pour Cuba à ne manquer sous aucun prétexte !

La Seine Musicale, Île Seguin 92100 Boulogne Billancourt

Contact : https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/pasion-de-buena-vista

