Pasión de Buena Vista arrive à la Seine Musicale le 15/02/2024 La Seine Musicale Boulogne-Billancourt, 15 février 2024, Boulogne-Billancourt.

Le jeudi 15 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

à partir de 41 euros

Pasión de Buena Vista en tournée en 2024 et à Paris le 15/02/2024 à la Seine Musicale. Venez écouter des titres légendaires, connus de tous : Bésame Mucho, Hasta Siempre Comandante, Guantanamera, Quizás, quizás, ou encore Chan Chan du grand Compay Segundo. etc et plongez vous dans une grande soirée qui met à l’honneur les danses de Cuba.

Si vous aimez les danses et les musiques cubaines, ne ratez pas le spectacle Pasión de Buena Vista !

Composée de danseurs surdoués, parmi les plus talentueux de l’île, la troupe d’El Grupo de Bailar

se caractérise par un mélange de rigueur et de discipline adossées à

une bonne dose de vitalité et de fantaisie. Un cocktail (dé)tonnant qui,

grâce à des chorégraphies flamboyantes, gorgées d’énergie et de

passion, vous emporte irrésistiblement.

Après plusieurs centaines de spectacles dans plus de 35 pays et 800 000 spectateurs au compteur, Pasión de Buena Vista revient en Europe

La Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Contact : https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/pasion-de-buena-vista https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/pasion-de-buena-vista

Pasión de Buena Vista Pasión de Buena Vista à la Seine Musicale