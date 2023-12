LE LAC DES CYGNES PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE La Grande Motte, 28 mars 2024, La Grande Motte.

Un rêve de ballet : Le Lac des cygnes”L’International Festival Ballet présente un spectacle d’une beauté, d’une élégance et d’une grâce féeriques. Cette œuvre d’art accomplie est accompagnée d’un orchestre en direct, ajoutant une dimension musicale à cette expérience.Le ballet Le Lac des cygnes est souvent considéré comme emblématique de cet art. Cette histoire romantique met en scène le jeune prince Siegfried tombant amoureux de la princesse cygne Odette, et cherchant à la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge. C’est un récit qui célèbre le pouvoir du véritable amour. Le Lac des cygnes est une pièce de ballet incontournable au répertoire de toutes les grandes compagnies. En particulier, l’Allegro Moderato des danses des cygnes du deuxième acte est si célèbre qu’il a fait l’objet d’innombrables parodies chorégraphiques. Cette section est connue sous le nom de danse des quatre petits cygnes et a dépassé le cercle des amateurs de ballet.L’International Festival Ballet, l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, présente magiquement Le Lac des cygnes sur scène. Les décors grandioses créés par le talentueux designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille notamment avec le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, ainsi que les magnifiques costumes, ajoutent une élégance sans limite et une légèreté insouciante à l’ensemble de l’International Festival Ballet. Cette production offre une interprétation onirique et féérique d’un ballet classique qui continue de fasciner après plus de 100 ans.

Tarif : 30.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE 335 ALLEE DES PARCS 34280 La Grande Motte